Lettera43.it - Intesa tra Autostrade per l’Italia e Renault: Mobilize acquisisce una quota in Free To X

Leggi su Lettera43.it

To X, filiale diperdedicata alle infrastrutture di ricarica rapida, ha siglato una partnership strategica con, marchio del Gruppoper la mobilità sostenibile. La partnership prevede l’acquisizione di unadi partecipazione «significativa» diTo X da parte di, segnando un passo importante verso l’espansione della rete di ricarica per veicoli elettrici nel Paese. Attualmente,To X gestisce oltre 100 stazioni di ricarica ad alta potenza distribuite lungo leitaliane, con una distanza media di circa 50 km tra una stazione e l’altra e in grado di erogare fino a 400 kW. Secondo quanto dichiarato dalle due aziende, l’mira a potenziare l’infrastruttura esistente e a espandere il servizio anche al di fuori della rete autostradale, con particolare attenzione a località strategiche.