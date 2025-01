Il nodo tortura

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Sono contenta che Cecilia Sala sia libera, ma mi infastidiscono certe sue dichiarazioni: mangiavo questo, mangiavo quello, c’erano schiamazzi, non spegnevano le luci. Ma cavolo, era in galera, mica in hotel a Capri. Sembra la prima persona al mondo finita in prigione.Ada Torrettavia emailGentile lettrice, armiamoci di pazienza, perché questo è solo l’antipasto e tra poco inizierà la maratona della Sala in tutti i talkshow. La ragazza lamenta che le davano da mangiare riso con lenticchie e carne. Non sa che è un piatto tipico del Medio Oriente e un pasto perfetto: carboidrati e proteine. Chissà invece l’ingegnere iraniano Abedini, scarcerato in cambio della Sala (come previsto da tutti i normopensanti), quanto rimpiangerà le nostre galere, notoriamente gourmet. Ogni giorno lo deliziavano con spaghetti allo scoglio, spiedini di calamari e gamberi, insalata, un calice di prosecco, tiramisù, caffè e ammazzacaffè.