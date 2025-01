Lopinionista.it - I nuovi modelli D1 Milano al Pitti Gennaio 2025

D1, brand italiano riconosciuto nell’orologeria internazionale, continua a crescere, con oltre 90.000 orologi venduti ogni anno. Il marchio continua a ridefinire l’orologeria contemporanea, unendo design innovativo, materiali avanzati e alta precisione.AUomo, D1presenta nuove collezioni che esprimono la fusione perfetta tra tradizione e modernità.Il Polycarbon Enamel da 37 mm presenta una cassa in policarbonato grigio freddo con finitura soft touch, che unisce stile moderno e praticità. Il quadrante è incorniciato da una lunetta in smalto lucido, creando un contrasto elegante con il policarbonato. Questo mix di materiali conferisce all’orologio un design sofisticato e casual, perfetto per ogni occasione.Il modello Nylon si presenta in nuove colorazioni fresche e leggere: azzurro polvere, blu cobalto e verde menta, ideali per ogni giorno.