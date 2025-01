Liberoquotidiano.it - Giustizia: Pd, 'su separazione carriere maggioranza imbavagliata'

Roma, 14 gen. (Adnkronos) - "È gravissimo quanto sta avvenendo oggi in aula: lae il Governo scelgono ancora una volta il silenzio su una riforma costituzionale che stravolge i principi fondamentali della nostra Costituzione. Siamo di fronte a una deriva autoritaria che segna un pericoloso precedente per il nostro sistema democratico". Lo denuncia il capogruppo democratico nella commissionedella Camera, Federico Gianassi. L'esponente del Pd sottolinea come “l'approvazione della riforma sulladellesenza alcuna modifica rispetto al testo proposto dal Governo rappresenti un fatto senza precedenti nella storia parlamentare italiana. Mai prima d'ora – aggiunge - una riforma costituzionale era stata approvata dal Parlamento senza alcuna condivisione con le opposizioni né modifica.