Figo: «Scudetto? L'Inter resta la favorita. Ma attenzione, non è l'unica!»

Il grande ex nerazzurro Luis, intercettato dai giornalisti a Firenze a margine dell’evento “Pitti Uomo”, espone il proprio punto di vista sulin chiave.LA– Alla vigilia del match contro il Bologna, Luisribadisce il suo grande amore per, dicendo la sua sulla squadra di Simone Inzaghi e sul resto delle pretendenti al titolo stagionale. Direttamente dal “Pitti Uomo” di Firenze, l’ex calciatore dichiara: «La Serie A è un campionato competitivo, con buone squadre e buoni giocatori. Per me è sempre un ricordo felice, che mi ha reso più completo come giocatore. Seguo il campionato per la passione che ho per, è normale che sia così. Per quanto fatto negli ultimi anni, per la forza della squadra, credo chesia ancora la. Però non èsquadraper vincere lo».