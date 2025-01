Movieplayer.it - Dune 3, ecco quando inizieranno le riprese del nuovo capitolo di Denis Villeneuve

Leggi su Movieplayer.it

Dopo vari annunci e posticipi sembra sia spuntata una data per l'inizio delledelfilm, che adatterà il romanzo Messia diDopo il grande successo die del suo sequel- Parte Due, il terzocontinuerà l'epica storia di Paul Atreides (Timothée Chalamet), noto anche come Muad'Dib. Come imperatore dell'universo conosciuto, Paul è alle prese con l'immenso potere che detiene e con il fervore religioso dei Fremen che lo venerano come un dio. Il film esplorerà gli intrighi politici, i tradimenti e i sacrifici personali che minacciano il suo regno, in particolare il pericolo rappresentato dalla sua amata Chani (Zendaya) e dal loro erede non ancora nato. L'attesissimo terzodella saga didi: .