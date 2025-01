Tvplay.it - Dall’Inter al Tottenham, via il big di Inzaghi: che scippo di mercato

L’Inter giocherà domani contro il Bologna, ma prima bisogna registrare una notizia di calcioche riguarda un big di Simone.Dopo l’incredibile beffa della Final Four della Supercoppa italiana contro il Milan, di fatto, l’Inter ha subito risposto presente. I nerazzurri, infatti, hanno sconfitto domenica scorsa allo Stadio Penzo il Venezia di Eusebio Di Fransceco con il risultato finale di 0-1.al, via il big di: chedi(LaPresse) tvplay.itL’uomo decisivo della vittoria contro i lagunari non è stato un abitudinario al gol, anzi. Il marcatore di giornata, infatti, è stato Matteo Darmian. L’Inter ha rischiato un po’, ma ha sicuramente meritato i tre punti finali. La ‘Beneamata’, di fatto, è stata l’unica a vincere nell’ultimo turno di campionato tra le squadre che hanno partecipato alla Final Four della Supercoppa italiana.