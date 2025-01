Anteprima24.it - Dal progetto dei Piani di zona nuova sinergia Comune- Regione

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 5 minutiSi è concluso questa mattina, con il convegno “Le ferite nascoste”, il percorso iniziato oltre tre anni fa con il“Non vedo, non sento, non parlo”, selezionato dall’impresa sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, e promosso dalla cooperativa sociale La Goccia di Avellino in qualità di soggetto capofila, nel bando Ricucire i Sogni – Iniziativa a favore dei minori vittime di maltrattamento. Presso l’IPSEOA “Manlio Rossi-Doria” di Avellino, una delle scuole partner di, è stato presentato il report delle azioni e degli interventi sul territorio a favore dei minori, delle famiglie e degli insegnanti.Nelle cinque province campane, il vasto partenariato guidato dalla cooperativa sociale La Goccia di Avellino e formato dalle Cooperative Sociali “Il Sollievo” di Angri (SA), “La piccola perla” diApice (BN), “Uomo” di Trentola Ducenta (CE) e Tarita Aps di Sant’Egidio del Monte Albino (SA); dagli Ambiti A04 capofila Avellino, A02 capofila Mercogliano e A01 capofila Nocera Inferiore; dagli Istituti Scolastici “Aurigemma” di Monteforte Irpino; “Guido Dorso” di Mercogliano; IPSEOA “Manlio Rossi Doria” di Avellino; “Vassalluzzo” di Roccapiemonte, I e V IC di Nocera Inferiore, “R.