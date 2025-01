Ilfogliettone.it - Cessate il fuoco: Netanyahu pronto a negoziare, manca soltanto l’ok di Hamas

Leggi su Ilfogliettone.it

Il primo ministro israeliano Benyaminha dichiarato la sua disponibilità a unilprolungato, sottolineando che questa iniziativa è condizionata al rilascio di tutti gli ostaggi attualmente in mano a. Durante un incontro con le famiglie dei rapiti,ha affermato che si tratta di “questione di giorni o ore” e che l’accordo potrebbe iniziare immediatamente dopo la risposta del gruppo militante.Riunione d’urgenza e negoziatiIn preparazione a questo possibile accordo,ha convocato una riunione d’urgenza con i vertici della sicurezza israeliana. L’incontro, previsto per la sera, avrà come focus l’esame dell’accordo sul rilascio degli ostaggi, coinvolgendo alti funzionari dell’IDF e delle agenzie di intelligence come il Mossad e lo Shin Bet. Fonti vicine al governo israeliano indicano che si è raggiunto un punto cruciale nei negoziati, con il segretario di Stato americano Antony Blinken che ha confermato che l’intesa è “sul punto di essere chiusa” e potrebbe essere annunciata “in ogni momento” nelle prossime ore o giorni.