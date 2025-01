Ilgiorno.it - Borse di studio, attestati e copia della Costituzione ai 36 ragazzi a pieni voti

Leggi su Ilgiorno.it

Si è svolta l’altro pomeriggio la cerimonia di consegna dellediai 36cerresi che hanno concluso con risultati eccellenti la scuola secondaria di primo grado nell’ultimo anno scolastico. Aipremiati quest’anno, oltre all’attestato di merito in ricordo del risultato conseguito, è stata consegnata unaItaliana, accompagnata dallo StatutoRegione, simbolo del valoreformazione come diritto fondamentale e strumento di crescita personale e collettiva. Nel suo intervento, l’assessore Daniel Dibisceglie ha sottolineato l’importanza dell’istruzione come pilastrosocietà "su cui si fonda la nostra società e, come ci ricorda laItaliana all’articolo 34, è un diritto e un dovere che ci unisce come cittadini. Con la consegna di queste 36di, celebriamo il significato più autentico di queste parole, riconoscendo il talento e l’impegno di questicome motore per un futuro migliore".