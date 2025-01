Ecodibergamo.it - «Alla Fara con gli slittini, in Lambretta portavo il formaggio agli anziani»

Leggi su Ecodibergamo.it

L’INTERVISTA. Una puntata speciale per celebrare ancora i 40 anni dgrande nevicata del 1985. Tra le tante testimonianze arrivate a L’Eco di Bergamo, anche quella di Pierantonio Chiari: il suo negozio di formaggi in città è una istituzione. «Quel giorno sono arrivato in ritardo al lavoro, per la prima volta. Il badile usato quella settimana è ancora in bottega».