Problemi tecnici, rinviato il primo test del razzo New Glenn di Jeff Bezos

È statoilin volo di Newdell’azienda Blue Origin di, patron di Amazon: ilriutilizzabile, visto come un’alternativa a Starship di SpaceX per trasportare in orbita bassa carichi, nonché per le future missioni sulla Luna e Marte, avrebbe dovuto partire alle 7 ora italiana dalla base di Cape Canaveral in Florida. Ma, dopo una serie di stop del countdown, i responsabili del lancio hanno infine deciso per un rinvio. L’annuncio è giunto durante la diretta streaming del tentativo di decollo. Al momento non è stata comunicata una nuova data di lancio.We’re standing down on today’s launch attempt to troubleshoot a vehicle subsystem issue that will take us beyond our launch window. We’re reviewing opportunities for our next launch attempt.— Blue Origin (@blueorigin) January 13, 2025Il volo di prova era già stato ritardato a causa del mare mossoAlto 98 metri, New Gleen è cinque volte più grande delNew Shepard di Blue Origin, che trasporta clienti paganti dal Texas ai confini dello spazio.