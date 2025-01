Ilgiorno.it - Milano, la storica nevicata del 13 gennaio 1985 e l’uomo dei carri armati: “Chiesi i Leopard all’esercito. Al sindaco Tognoli dissi: pulisci anche tu”

“Mai più voluto vedere la Corsica”. Gianpaolo Colizzi, storico esponente socialdemocratico, alla soglia degli 80 anni, non ha intenzione di guarire dal demone della politica. A Lodi, dove per decenni ha fatto e disfatto i destini di maggioranze e liste civiche, è stato a lungo alla guida del Consiglio comunale. Se si cerca un’analisi, un pronostico su fortune o disgrazie, bisogna chiedere a lui. Gli acciacchi e l’età non gli impediscono di essere sensibile come un ragno sulla tela, pronto a captare ogni vibrazione, ogni sussurro. A, però, chi ha i capelli bianchi lo ricorda come un manager pubblico. Nel, in questi stessi giorni di inizio, era il presidente dell’Amsa, su cui si schiantò la responsabilità di ripulire la città coperta da 90 centimetri di neve. Autobus bloccati, tibie spezzate sui lastroni di ghiaccio.