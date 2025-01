Biccy.it - Martina De Ioannon: sua mamma spoilera per errore chi sarà la scelta

Leggi su Biccy.it

Il trono diDesta per volgere al termine e proprio oggi pomeriggio (13 gennaio)registrata la sua. Ma chi sceglierà già lo sappiamo dato che sua, la signora Micaela Gagliardi, ha già fatto uno spoiler a una fanpage. Sicuramente involontario, ma il web né dimentica né perdona.Stando a quanto riportato su Twitter da un utente che gestisce una fanpage di Uomini e Donne (che ha fornito uno screenshot come prova), ladiDeavrebbe risposto ad un sondaggio social votando per Ciro. La domanda era: “Chi sceglierà?” e le risposte erano “Ciro” e “Gianmarco“. Gli unici due corteggiatori che le sono rimasti sono infatti Ciro Solimeno e Gianmarco Steri.Ciro Solimeno è un ragazzo di soli 22 anni di Pompei “Oggi vivrebbe a Torre Annunziata e pochi mesi fa si è laureato all’Università degli Studi di Salerno.