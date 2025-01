Laverita.info - L'asse Cina-Huthi

L’intelligence americana ha portato alla luce il patto tra Pechino e i terroristi yemeniti: armi sofisticate in cambio del lasciapassare alle navi del Dragone attraverso lo strategico stretto di Bab el-Mandeb. Allarme tra i Paesi arabi del Golfo.Gli ayatollah hanno trasformato un gruppo tribale in un serio pericolo per Usa e Israele.L’analista Nadja A. Bar-Ner : «I miliziani si stanno armando dagli anni Novanta. L’Iran è un alleato, ma loro giocano una partita autonoma».Lo speciale contiene tre articoli.