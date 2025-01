Inter-news.it - Inter-Sassuolo Primavera 2-1, pagelle: Alexiou da 8, due bocciati

Leggi su Inter-news.it

L’vince contro ilcon il risultato di 2-1.segna ed è un muro, prende 8. Duenonostante il successo, le. Calligaris 5.5: L’errore sul gol di Knezovic è grave, tanto grave. La palla gli passa sotto le braccia nonostante il tiro sia centrale. Fa comunque due parate decisive per il successo nel secondo tempo.– DIFESAAidoo 7: Sempre propositivo e d’aiuto per De Pieri sulla fascia destra. Perde una sola volta Bruno, ma è attento nel resto dei minuti in campo.Re Cecconi 7: Il perfetto accompagnamento al capitano della squadra di Zanchetta. Non subire gol contro uno dei migliori attacchi è motivo di encomio!7.5: Bomber, muro su Bruno, decisivo con i gol e con le sue prestazioni da leader del gruppo nerazzurro.