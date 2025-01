Agi.it - Indigenti e profughi a Roma all'anteprima del musical Bernadette de Lourdes

Leggi su Agi.it

AGI - Il"Bernardette de", spettacolo che ha avuto un grandissimo successo in Francia - ed è inserito nel cartellone ufficiale del Giubileo - sarà offerto inmartedì 14 gennaio, presso l'Auditorium della Conciliazione, a famigliee volontari invitati dall'Elemosineria Apostolica. "È molto bello pensare che lo spettacolo sarà donato inai poveri in fondo anche nel Vangelo si dà la precedenza ai poveri", ha sottolineato il cardinale Konrad Krajewski, elemosiniere del Papa. Alle 15:30 circa 1.600 poveri che hanno ricevuto il biglietto presso i dormitori, le mense e le comunità in cui vivono potranno assistere allo spettacolo in. Al termine della rappresentazione, le missionarie della carità di Madre Teresa di Calcutta offriranno a chi lo desidera un sacchetto contenente la cena.