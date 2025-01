Tpi.it - Il segretario generale della Nato Mark Rutte: “Una difesa europea senza gli Usa è un’illusione”

L’idea di una “gli Stati Uniti d’America “è”. Parola deldell’Alleanza atlantica,, che oggi è intervenuto alla commissione esteri edel Parlamento europeo, chiedendo a Bruxelles di non mettere barriere nel settoreagli alleati che non fanno parte dell’Ue.“Avere una”, ha detto l’ex premier olandese. “gli Usa la spesa militare salirebbe all’8 per cento perché servirebbe costruire un ombrello nucleare per lae poi ci metteremmo almeno 15 anni per costruirla”, ha precisato. “Perché disconnetterci dagli Usa, se non per ragioni ideologiche? Io sarei contrario”. Anzi, secondo, l’Europa deve aumentare la collaborazione tra alleati. L’Unione, ha sottolineato l’ex premier olandese, non dovrebbe creare barriere che impediscano alle aziende dei Paesial di fuori dell’Ue di partecipare all’impegno comunitario in materia di industria