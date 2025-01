Ilrestodelcarlino.it - I vecchi compagni di Bergamini: “Finalmente è emersa la verità”

Ferrara, 13 gennaio 2025 – In quel campo, dove tanti anni fa è cominciato tutto, amici, concittadini della piccola frazione di Boccaleone di Argenta e gli exdel Cosenza si sono ritrovati ieri, per ricordare l’amico e compagno Denis, l’ex calciatore del Cosenza ucciso nel 1989. A distanza di pochi mesi dalla sentenza che ha condannato l’ex fidanzata Isabella Internò a 16 anni di carcere in primo grado, la sorella Donata e gli amici di un tempo hanno organizzato una rimpatriata, con due appuntamenti, al campo sportivo e al cimitero di Boccaleone. Un gesto simbolico, alla fine di una battaglia legale infinita, “per la quale ringrazio ancora una volta l’avvocato Fabio Anselmo e il suo staff – ricorda Donata–, perché lui è stato minacciato e io sono stata pedinata durante le udienze.