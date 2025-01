Oasport.it - Calcio femminile, le migliori italiane della 14ª giornata di Serie A: Cernoia e Serturini danno spettacolo, saracinesca Giraldi

Leggi su Oasport.it

Termina con tante indicazioni la quattordicesimaA 2024-2025 di. Un turno molto importante quello appena andato in archivio, che ha visto la Juventus non sbagliare il (facile) match contro la Sampdoria, l’Inter vincere in esterna l’incontro di cartellone contro la Roma e il Como battere una Fiorentina in crisi. Ma quali sono state le giocatriciche si sono distinte maggiormente nel corso degli incontri?QUATTORDICESIMADIAVALENTINA BERGAMASCHI (JUVENTUS) – Grandissima partita quella del difensore juventino che, per l’occasione, ha anche aperto le marcature segnando il primo dei tre goal ai danniSampdoria. Si trattaclassica giocatrice perfetta, magari non particolarmente virtuosa, ma capace di essere sempre al posto giusto nel momento che conta.