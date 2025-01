Sport.quotidiano.net - Bologna, la beffa ormai è di rigore. Dallinga e Fergie ribaltano la Roma. Mani di Lucumi: Dovbyk fa 2-2 al 98’

Di questo passo toccherà aprire un altro cantiere in città per sgomberare la montagna di punti buttati dal. Altri due, quelli che ieri sera si sbriciolano tra ledi Jhon. Avevamo salutato il 2024 con il surreale autogol di Castro che all’88’ regalava la vittoria a un incredulo Verona e siamo ripartiti spostando ancora più in là l’orologio dell’incredibile. Addirittura di dieci minuti. E’ il novantottesimo quando, sull’ultimo disperato corner della, il difensore colombiano devia con la mano destra un colpo di tacco di Ndicka: il Var richiama Abisso che concede iltrasformato dain faccia ai trentamila del Dall’Ara. Due a due e vittoria in fumo. Come a Genova, quando Pinamonti completava (con la complicità di Casale) all’85’ la rimonta da 0-2 a 2-2. O come a Torino, quando Mbangula al 92’ salvava Thiago Motta da una meritatissima sconfitta.