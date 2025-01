Quotidiano.net - Blackout 2 su Rai1: tensione e misteri nella seconda stagione con Alessandro Preziosi

Trainsoluti e situazioni aperte, il finale della primadi "" ha lasciato il pubblico con il fiato sospeso, è successa una catastrofe una valanga? Cosa ci aspetta, al via martedì 14 gennaio su? "Tantissima. Molti nodi verranno al pettine, un omicidio, arriveranno i soccorsi ma chi saranno questi nuovi ospiti vedremo, si aggiungeranno altre situazioni estreme e di pericolo anche con l'entrata in scena di nuovi personaggi" risponde, che interpreta Giovanni, in2. In onda da martedì 14 gennaio (anche su RaiPlay), con la regia di Fabio Resinaro e Nico Marzano, coproduzione Raifiction-Eliseo Entertainment prodotta da Luca Barbareschi in collaborazione con Trentino Film Commission la- presentatasede Rai di via Asiago a Roma - ha come sottotitolo "Le verità nascoste".