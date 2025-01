Sport.quotidiano.net - Andrea Costa, bel colpo Klanjscek e Toniato super

FIORENZUOLA 8992 Dopo un tempo supplementare FIORENZUOLA BEES: Biorac 6, Galassi 15, Colussa 8, Bottioni 12, Clerici ne, Seck 3, Voltolini 10, Gaye, Sabic 11, Spizzichini 18, Negri 6, Redini ne. All. Dalmonte. UPIMOLA: Fazzi 6, Pavani, Restelli 7, Benintendi ne,22,31, Chiappelli 16, Martini 3, Fea, Sanguinetti ne, Zedda 7. All. Angori. Arbitri: Corrias e Zuccolo. Note: parziali 16-20; 40-37; 60-64; 80-80. Tiri da due: 21/35; 21/46. Tiri da tre: 9/28; 6/27. Tiri liberi: 20/28; 32/43. Rimbalzi: 45; 42. Parte con un successo il girone di ritorno dell’, che torna da Castell’Arquato con due punti pesantissimi strappati dopo un supplementare contro una Fiorenzuola ben più ostica di quella vista all’andata. Una gara equilibratissima quella tra la squadra di coach Dalmonte e i biancorossi (ancora senza Filippini e con Sanguinetti solo a far presenza), trascinati dai due senatorie Chiappelli e dal solito, braccio armato decisivo in un overtime Angori si affida presto a mosse tattiche, visti i due falli in 2’ di Martini per un’Up premiata dalla verve di(1-6 al 4’).