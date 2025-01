Game-experience.it - Sono aperti i playtest di Skate. su PlayStation ed Xbox, ecco come partecipare

Gli amanti delloboard e dei videogiochi hanno un’occasione unica per provare in anteprima.! Il team di Full Circle, sotto l’ala di Electronic Arts, ha annunciato l’avvio deichiusi per.È importante precisare che si è ancora in tempo per effettuare la registrazione, visto che il publisher canadese ha precisato che i nuovi iscritti saranno invitati progressivamente.Adesso vediamoalla fase di test di.:Per effettuare la registrazione:Basta visitare il sito ufficiale di. e accedere alla pagina dedicata ai.Adesso basta cliccare su “Registrati Subito”.Fatto questo è necessario segui rele istruzioni per iscriversi al programma Insider di EA. Precisiamo però che è necessario disporre di un account EA per completare la registrazione.