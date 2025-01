Nordio fa scarcerare Abedini l’Iran incassa la contropartita per Cecilia Sala | Cooperazione eccellente con l’Italia

Leggi su Open.online

MohammadNajafabadi ha lasciato il carcere di Opera dov’era detenuto ee ha fatto rientro in Iran. È l’effetto immediato della decisione del ministro della Giustizia Carlodi intervenire direttamente sul caso dell’ingegnere iraniano di cui gli Usa chiedevano l’estradizione con l’accusa di commercio internazionale di materiali usati da Teheran per armare i droni che uccisero (anche) tre suoi soldati.ha depositato infatti nelle prime ore di questa mattina la richiesta di revoca dell’arresto di. Non appena pervenuta la richiesta, secondo quanto ricostruito dall’Ansa, si è riunito d’urgenza un collegio della quinta Corte d’Appello che ha rimesso immediatamente in libertà l’ingegnere 38enne. Poco dopo le 9 l’ingegnere lasciava il carcere di Opera, diretto all’aeroporto dove poco dopo è decollato per Teheran.