Ilfogliettone.it - Morte Ramy, Meloni: “Tragedie non possono legittimare la violenza”. Il silenzio della Sinistra

Leggi su Ilfogliettone.it

Le manifestazioni in memoria diElgaml, il giovane morto durante un inseguimento con le forze dell’ordine a Milano, hanno lasciato un segno drammatico a Roma e Bologna, trasformandosi in episodi diche hanno visto numerosi feriti tra le forze dell’ordine e danni significativi nelle città coinvolte. Gli scontri, caratterizzati da atti di vandalismo e aggressioni, hanno portato a una ferma condanna da parte delle istituzioni, mentre le autorità sono al lavoro per individuare i responsabili.Scontri a Roma: il caos nel quartiere San LorenzoA Roma, il presidio organizzato nel quartiere San Lorenzo è degenerato rapidamente in guerriglia urbana. La tensione si è concentrata in piazza dell’Immacolata, dove alcuni manifestanti hanno rovesciato cassonetti, lanciato bombe carta, fumogeni e oggetti contundenti contro le forze dell’ordine.