Lindsey Vonn avvicina il podio | Luce piatta una gara pazzesca Orgogliosa di Macuga

continua a strabiliare: dopo sei anni di lontananza dall’attività agonistica e con la carta d’identità che riporta 40 primavere, la fuoriclasse statunitense sta regalando magie al suo grande ritorno in Coppa del Mondo. Dopo il sesto posto conquistato ieri nella discesa libera di St. Anton, l’americana ha saputo migliorarsi nel superG disputato oggi nella località austriaca e ha raggiunto un’incredibile quarta posizione.Scesa con il pettorale numero 31, una delle sciatrici più forti di tutti i tempi si è fermata a 32 centesimi dal terzo gradino deloccupato dalla nostra Federica Brignone e ha accusato un distacco di 1.24 dalla sua connazionale Lauren, alla prima affermazione della carriera nel massimo circuito internazionale itinerante.ha scaldato i motori e si può lanciare così con grande ottimismo verso il fine settimana di Cortina d’Ampezzo (18-19 gennaio): l’Olympia delle Tofane è la sua pista prediletta, dove ha saputo vincere per ben dodici volte (sei in superG e sei in discesa libera) in Coppa del Mondo.