Garnacho-Napoli retroscena dall’Inghilterra | Lo United deve venderlo

: “Lo”">The Athletic svela: il Manchestercostretto a valutare la cessione del gioiello argentino per problemi finanziari. Ilpensa al dopo Kvaratskhelia.Ilpotrebbe approfittare delle difficoltà economiche del Manchester. Secondo quanto rivelato da The Athletic, i Red Devils sarebbero costretti a valutare la cessione di Alejandro, il talento argentino che sta incantando la Premier League.Una notizia che scuote il mercato: il classe 2004, nonostante il recente rinnovo fino al 2028, potrebbe lasciare Manchester per ragioni di bilancio. Il motivo è strategico:, cresciuto nel settore giovanile insieme a Mainoo, rappresenterebbe una plusvalenza totale per lo, sempre più pressato dal Fair Play Finanziario.