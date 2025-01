Lanazione.it - Associazione anziani. Ripartono i viaggi. In programma Auschwitz

Unricco quello relativo ai, alle visite a mostre e musei oltre che alle serate in teatro promosso dall’comunaledi Sesto. Un elenco lungo presentato, due giorni fa, al circolo 8 Marzo, alla presenza dell’assessore alla Cultura Jacopo Madau e che, quest’anno, come ha ricordato il presidente dell’sestese Giacomo Svicher avrà come iniziativa principale la visita ade Cracovia, nel prossimo maggio, organizzata con l’obiettivo dichiarato di tenere vivo il ricordo degli orrori avvenuti durante la seconda guerra mondiale ma anche per riflettere sulle 57 guerre ancora in essere. Quanto alle mostre e visite ai musei contemplate nella professoressa Maria Pia Mannini - storica dell’arte ed ex direttrice del Museo Civico di Prato – ha sottolineato la scelta di privilegiare mete spesso al di fuori del turismo di massa anche a livello ‘locale’: tra l’altro la Manifattura Chini a Borgo San Lorenzo o la visita all’Ospedale di Santa Maria Nuova a Firenze.