Un caso unico in Italia | in vendita l' isolotto che non c' era dove si trova

Cinque milioni di euro. Per il sindaco di Bacoli (Napoli) tanto vale l'di Punta Pennata, che sorge proprio di fronte al suo comune, e messo all'asta tramite la società immobiliare Sotheby's International. La proprietà è privata, ma Josi Della Ragione, sindaco di Bacoli, ora che i conti del suo comune sono in ordine, ci ha fatto un pensierino per acquistare l'isola e renderla fruibile a tutti come riserva naturale. L', che sinell'area vulcanica sismica dei Campi Flegrei, è rimasto attaccato a Bacoli fino al 1966, quando una violenta mareggiata coprì parte del territorio facendolo diventare isola. Sopra ci vivono 25mila persone e la parte insi “riduce” a circa 200 metri quadrati con una villa e una discesa privata al mare e una parte di territorio calpestabile.