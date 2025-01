Romadailynews.it - Rotondi (FdI): “L’assistenza ai pazienti Alzheimer della Asl Rm 5 è garantita”

La consigliera regionale del Lazio risponde alle critiche sulai malati di, chiarendo il quadro dei servizi sanitari e sociali.Roma, 11 gennaio 2025 – “Iaffetti daseguiti dalla Asl Rm 5 continuano a ricevere la consueta assistenza sanitaria secondo i protocolli ADI (Assistenza Domiciliare Integrata)”, dichiara Marika, consigliera regionale del Lazio di Fratelli d’Italia, in risposta alle critiche mosse dall’opposizione regionale.ha precisato che da due mesi è in corso una rivalutazione di tutti i PAI (Piani di Assistenza Individuale) e ha ricordato chesociale per iè di competenza comunale. I Comuni, sottolinea, potrebbero attivare Centri Diurni, considerati la soluzione ideale per questa patologia, anche attraverso strumenti di coprogettazione.