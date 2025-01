Calciomercato.it - Prima di Conceicao con la Supercoppa: San Siro non dimentica

Leggi su Calciomercato.it

Ecco cosa è successo allo stadio, tra gli spalti, nella serata del match valevole per la ventesima giornata, tra il Milan e il CagliariE’ lapartita a Sandi Sergio. Ladel 2025 dopo laItaliana, conquistata in Arabia Saudita.dicon la: la reazione di San(LaPresse) – Calciomercato.itE’ la serata, dunque, del trofeo e in linea teorica della festa, ma allo stadio in occasione di Milan-Cagliari, il clima non è molto diverso rispetto a quello ammirato nelle ultime partite. Sugli spalti c’è il pubblico delle grandi occasioni ma ancora senza striscioni: l’ingresso del trofeo, portato da Theo Hernandez e Davide Calabria, però è stato accolto in maniera tiepida, qualche applauso e nulla più.San, prosegue la protestaNel pomeriggio l’Associazione Italiana Milan Club aveva comunicato l’esposizione degli striscioni al contrario:San, prosegue la protesta (LaPresse) – Calciomercato.