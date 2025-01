Sport.quotidiano.net - Piazza Immacolata, 35 anni in campo senza mollare

L’Asd, una delle realtà calcistiche più longeve della città, è già proiettata in un nuovo anno in cui si cercherà di provare a risalire l’attuale preoccupante posizione di classifica. A parlare di come stanno andando le cose nell’attuale girone h della seconda categoria Marche è stato il presidente Giuseppe Fulvi. "Il 2024 ci ha visti raggiungere il traguardo dei 35di attività – commenta -. E questo è stato un momento importante per tutti coloro che hanno sempre fornito il proprio contributo affinché l’attività delandasse avanti regolarmente nel corso dei tutti questi. Gli stessi che voglio ringraziare per quanto fatto. L’attuale stagione che sta riguardando la prima squadra però sta riservando delle complicazioni che conoscevamo fin dal principio.