Illimity bank, l’offerta pubblica di Banca Ifis “non è stata concordata”

non èsollecitata né preventivamente”. Ha risposto cosìaldi acquisto e di scambio didopo il cda riunito in seduta straordinaria a due giorni dall’annuncio dell’operazione. L’8 gennaio, l’istituto dei Fürstenberg ha messo sul piatto 298 milioni di euro per acquisire il 100% dellaguidata da Corrado Passera.Il commento diUn’offerta del tutto inaspettata quella di, che dopo aver riunito in seduta straordinaria il suo consiglio di amministrazione ha diffuso una nota sottolineando che l’Opas ricevuta non erané sollecitata népreventivamente.“Fermo restando chesi esprimerà sulcon le tempistiche e secondo le modalità previste dalla legge, si precisa chenon èsollecitata né preventivamente”, il commento della, intenzionata a proseguire le attività secondo quanto pianificato o già comunicato”.