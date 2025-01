Metropolitanmagazine.it - Il fotografo Oliviero Toscani è ricoverato in ospedale in gravi condizioni

, ottantadue anni, è statoall’di Cecina (Livorno); le suesarebbero molto, ma stabili. Il, residente nella vicina Casale Marittimo (Pisa), sarebbe stato condotto ieri nella struttura ospedaliera a seguito dell’aggravarsi della sua malattia. Portato d’urgenza al pronto soccorso, si troverebbe ora in rianimazione. Due anni fa, gli è stata diagnosticata una rara amiloidosi; a rendere pubblica la notizia è stato lui stesso, lo scorso agosto: «Ho un male incurabile, non so quanto mi resta da vivere». In quell’occasione,ha affermato di aver perso quaranta chili in un anno. Le amiloidosi sono un gruppo di patologie rare dovute all’accumulo di proteine, prodotte dal nostro organismo, che si depositano negli organi vitali sotto forma di piccole fibre e li danneggiano.