Dopo lo stop al fact-checking Meta elimina anche i programmi per la diversità l’equità e l’inclusione

A pochi giorni dall’annuncio della chiusura del suo programma di(scegliendo lo stesso sistema di X),ha dichiarato che a partire da oggi la società dirà addioai suoiper la. La società madre di Facebook e Instagram, guidata da Mark Zuckerberg, in una nota interna – di cui i media americani hanno preso visione – rende noto che “il panorama giuridico e politico per gli sforzi in materia di, equità e inclusione negli Stati Uniti sta cambiando” e che alcuni, tra cui il Diverse Slate Approach, non sono più “attuali”.Citando la nota interna inviata ai dipendenti, Axios ha riferito che il gigante tecnologico con sede a Menlo Park, in California, ha dichiarato che la Corte Suprema degli Stati Uniti “ha recentemente preso decisioni che segnalano un cambiamento nel modo in cui i tribunali si approcceranno al tema della(Dei), e cheil termine Dei” è sotto accusa “in parte perché è inteso da alcuni come una pratica che suggerisce un trattamento preferenziale di alcuni gruppi rispetto ad altri”.