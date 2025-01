Justcalcio.com - CM.com – Inter su Donnarumma, il portiere ex Milan in rotta col PSG|Primapagina

2025-01-11 00:45:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Calciomercato.com:Getty e Calciomercato.com Cristian Giudici 46 minuti fa 27 Pazza idea di mercato per l’, che pensa a Gianluigi. Secondo Sky, i dirigenti nerazzurri hanno messo gli occhi suldella Nazionale. Non per questa campagna trasferimenti invernale, ma per una delle prossime due estive. Classe 1999,è sotto contratto fino a giugno 2026 (la stessa scadenza del 36enne svizzero Yann Sommer con l’) con il Paris Saint-Germain, che gli riconosce un ingaggio da 10 milioni di euro netti all’anno (bonus compresi).