Bruttissimo incidente auto completamente cappottata

Forlì, 11 gennaio 2025 – Un’stradale si è verificato sabato mattina in via Costanzo II, quando una Renault Clio si è ribaltata su sé stessa. L’episodio è avvenuto intorno alle 10.12, quando è stato richiesto l’intervento dei vigili del fuoco.Intervento dei vigili del fuocoLe squadre dei vigili del fuoco sono giunte tempestivamente sul luogo dell’, riuscendo a mettere in sicurezza i due occupanti del veicolo. Il conducente e il passeggero, una donna di 47 anni e un uomo di pochi anni più giovane (questo aspetto è ancora oggetto di verifica), sono stati soccorsi e fortunatamente hanno riportato solo ferite lievi.Arrivo dei soccorsi e indaginiSul posto sono intervenuti anche i sanitari di Romagna Soccorso, che hanno prestato le prime cure, e la polizia locale di Forlì, che ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’