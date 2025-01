Quotidiano.net - Brunori Sas: "In gara a Sanremo: io, perfetto sconosciuto sulle ali di una canzone"

Il rigore di Baggio e le sigarette col Cynar. Dopo aver aperto la sua società in accomandita semplice a Riccardo Sinigallia, facendolo sedere con lui dietro al banco di regia del singolo La vita com’è e poi tenendoselo accanto pure nelle esperienze successive,Sas debutta al Festival con L’albero delle noci, brano che si tira dietro un album dalle tante anime, in uscita il 14 febbraio sempre col prezioso contributo dell’ex Tiromancino. Sesta fatica musical-letteraria di una discografia varata nel 2009, L’albero delle noci, oltre ad avere il medesimo titolo del brano inall’Ariston, ha lo stesso sguardo sul mondo, in bilico tra pubblico e privato sempre con l’occhio puntato sullad’autore. "Il pezzo me l’ha ispirato l’albero che ho di fronte alla finestra dello studio di casa, che da anni sono convinto contenga i testi e le musiche che poi scrivo" spiega il musicista cosentino, 47 anni, per l’anagrafe Dario