A Milano parte “Uno in due”, dialogo tra arte e conversazione, con un bicchiere di vino

, 11 gennaio 2025 – Un aperitivo tra. "Uno in due” è la rassegna realizzata dagli artisti Marco Bongiorni e Ettore Favini che prende il via il 15 gennaio alle 18.30 e dura sino al 18 dicembre, ogni mercoledì del mese in un bistrot di quartiere Via Stampa (via Stampa 8). L' ingresso è libero, ma si consiglia la prenotazione. Ispirato all'espressione dialettale milanese “vün in dü”, usata per condividere una bottiglietta di Campari Soda in due bicchieri, il progetto unisce l’atmosfera informale e conviviale dell’aperitivo con una riflessione più profonda sul mondo dell’e della cultura. Durante l'evento di un’ora e mezza di scambi e riflessioni tra un giornalista e due artisti accompagnato da undio un cocktail, verranno allestite nelle sale di Via Stampa, due opere, una per artista che rimarranno esposte fino all’incontro successivo.