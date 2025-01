Oasport.it - Tobias Kastlunger chiede fiducia: “In slalom e gigante abbiamo potenziale, stiamo seguendo un percorso”

, dopo cinque gare stagionali, è il migliore degli italiani nella Coppa del Mondo di2024-2025 in 23ma piazza a quota 48 punti. Lo sciatore altoatesino ha avuto il merito di trovare un grande exploit con il settimo posto in Val d’Isere, ma sta facendo ancora fatica a trovare una buona costanza di rendimento, come dimostrano le due mancate qualificazioni ed in generale nessun altro piazzamento tra i migliori 20. L’azzurro si è raccontato ai microfoni di OA Sport, parlando del suodi crescita nel circuito maggiore e delle sue ambizioni per il futuro.Cos’ha di speciale per te la pista della Val d’Isere, l’unica dove sei arrivato in top10 in carriera?“La pista di Val d’Isere mi piace davvero molto. Veramente la pista contiene di tutto, tra muro, medie pendenze dei dossi, l’ultima parte che è un po’ più pianeggiante.