Shadow of the Colossus il film è ancora vivo il regista condivide nuove informazioni dopo 10 anni

Ildiof the, ispirato al celebre gioco di culto di Team Ico, èin lavorazioneoltre un decennio di silenzio. Durante un’intervista con una radio argentina, ilAndrés Muschietti (It, The Flash) ha confermato che il progetto non è stato abbandonato, sebbene permangano ostacoli significativi, soprattutto legati al budget.Annunciata per la prima volta nel 2009, la pellicola cinematografica ha attraversato numerosi cambiamenti di regia e sceneggiatura prima di approdare nelle mani di Muschietti nel 2014. Muschietti ha quindi dichiarato nelle scorse ore di essere molto affezionato alla sceneggiatura e al gioco originale, che definisce un capolavoro. Tuttavia, la sfida principale risiede nel finanziamento.La natura ambiziosa deldiof the, con elementi visivi complessi e la necessità di un alto livello di qualità per rendere giustizia all’opera originale, richiede infatti un budget significativo per essere realizzato come si deve.