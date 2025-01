Ilgiorno.it - Lo studio “Smart Mobility Data Driven“. Obiettivi anche sulla Valtellina olimpica

Leggi su Ilgiorno.it

C’èun progetto per migliorare la mobilità tra Milano e Sondrio tra quelli scelti da Regione Lombardia per l’assegnazione dei fondi del bando ““. La proposta, dal titolo “MOV 2030“, ha un valore di 2.500.000 euro e vede come beneficiari la Città Metropolitana di Milano, i Comuni di Bollate, Cormano e Rho e la Provincia di Sondrio, con partner esterni il Consorzio Turistico Media, il Politecnico di Milano e lo società di trasporto locale Stps spa: i lavori andranno realizzati entro giugno del prossimo anno. La finalità del progettoMOV 2030 è il governo della mobilità quotidiana, cioè quella di residenti e pendolari e di quella straordinaria, ovvero il traffico turistico, nella provincia di Sondrio e il collegamento con alcuni punti nevralgici dell’area nord milanese.