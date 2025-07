Continassa Juve | bianconeri in vacanza dopo l’eliminazione dal Mondiale per Club

Dopo l'eliminazione dal mondiale per club, la Juventus si prende una meritata pausa nella quiete della Continassa. I bianconeri, tra infortuni, recuperi e preparazioni per le prossime sfide, si ricaricano con sguardo rivolto al futuro. La squadra lavora intensamente per tornare protagonista. Restate con noi per tutti gli aggiornamenti, perché la stagione non si ferma qui: il meglio deve ancora arrivare.

Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa Juve  su  infortunati  e tempi di recupero, probabili formazioni  in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. La stagione della Juventus è finita ieri con gli ottavi del Mondiale per Club contro il Real Madrid: l’1-0 di Gonzalo Garcia condanna i bianconeri a tornare a casa. Infortunati Juve: il punto dall’infermeria. Cabal: lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Continassa Juve: bianconeri in vacanza dopo l’eliminazione dal Mondiale per Club

