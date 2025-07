Roma Soulé non si ferma | l’argentino si allena in palestra

La prossima stagione sarà estremamente delicata per la Roma. Già, perché i giallorossi desiderano strappare la qualificazione in quella Champions League che manca da 6 anni. Un traguardo ampiamente alla portata, raggiungibile grazie ad un calciomercato di alto profilo ed il lavoro di Gian Piero Gasperini. Quest’ultimo ha scelto di accettare la causa capitolina, per dar prova di essere uno dei migliori allenatori del nostro calcio. Il coach di Grugliasco è pronto ad affidarsi al suo 3-4-2-1 e starebbe componendo lo scheletro del suo scacchiere. Uno dei calciatori più importanti per il presente ed il futuro del club risulterebbe essere Matias Soulé. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, Soulé non si ferma: l’argentino si allena in palestra

Progressi importanti, quelli dell'argentino, che non si ferma un giorno e che relaziona di continuo il club sulla propria condizione