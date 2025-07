Il mondo del delivery fa i conti con il caldo Glovo ritira il bonus per i rider Just eat riduce le ore lavorative

Affrontare il caldo estivo mentre si consegnano pasti diventa una sfida per i rider e le piattaforme di delivery. Tra bonus ritirati, riduzione delle ore e nuove misure di tutela, il settore si adatta all’emergenza climatica, cercando di garantire sicurezza e sostegno ai propri lavoratori. Ma quali sono le strategie più efficaci? E come cambierà il futuro del delivery sotto il sole cocente?

Zaino in spalla, mezzi scoperti e ore per strada sotto il sole cocente. L'estate rende più difficile svolgere diversi lavori fuori dagli uffici e nelle ore più calde, come quello dei rider. E come rispondono le piattaforme delivery? Tra bonus contestati e poi eliminati, misure di tutela, protocolli e ordinanze regionali, l'emergenza climatica è diventata un tema prioritario in queste ore e tutelare i propri lavoratori è ciò che le aziende stanno cercando di fare – alcune in modo un po' maldestro. Tra queste c'è Glovo, che ha tentato una mossa proposta, criticata e ritirata nelle ultime ore: un bonus di cinque centesimi per ogni consegna effettuata con temperature oltre i 35 gradi. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Il mondo del delivery fa i conti con il caldo. Glovo ritira il bonus per i rider, Just eat riduce le ore lavorative

