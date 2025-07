Morto a 20 anni il pilota Borja Gómez incidente in pista a Magny-Cours

Una tragedia sconvolge il mondo del motorsport: a soli 20 anni, il promettente pilota spagnolo Borja Gómez ha perso la vita in un incidente durante un allenamento a Magny Cours. La notizia, diffusa dal suo team sui social, ha lasciato una ferita profonda tra fan e colleghi. In un settore dove il rischio è sempre presente, questa perdita ci ricorda l'importanza della sicurezza e della passione che muove chi si mette alla guida.

(Adnkronos) – Lutto nel mondo del motociclismo. È morto, a soli 20 anni, il pilota spagnolo Borja Gómez a causa di un grave incidente in allenamento in Francia. A dare la notizia il suo team sui social network: "Con tutto il dolore del nostro cuore, ci dispiace comunicare che Borja Gómez è deceduto sul circuito . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: borja - gómez - morto - anni

Morto Borja Gomez, il pilota coinvolto in un drammatico incidente a Magny Cours: aveva 20 anni - Una tragedia scuote il mondo del motorsport: a soli 20 anni, Borja Gomez, promettente pilota spagnolo, ha perso la vita in un grave incidente durante le prove sul circuito di Magny Cours.

#NEWS - Tragedia nel mondo del #motociclismo. Morto in un incidente in pista a #MagnyCours, in #Francia, il pilota spagnolo #BorjaGómez. Aveva 20 anni, era nato a San Javier (Murcia) il 10 febbraio 2005. Era in testa all’Europeo Stock 600 nel JuniorGp e Vai su X

Morto a 20 anni il pilota Borja Gómez, incidente in pista a Magny-Cours; Tragedia in Francia: morto in pista Borja Gomez, ex pilota di Moto2. Aveva 20 anni; Borja Gomez, morto il pilota spagnolo in un incidente nel JuniorGP a Magny Cours.