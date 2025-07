La7 cancella Famiglie d’Italia con Flavio Insinna

La7 mette fine a "Famiglie d’Italia" con Flavio Insinna, segnando un importante passo nel rinnovamento della rete. Durante la presentazione del palinsesto 2025-2026, Urbano Cairo ha annunciato questa scelta strategica, volta a consolidare l’identità di approfondimento e informazione del canale. Una decisione che riflette l’impegno di La7 nel rispondere alle nuove sfide del panorama televisivo, puntando su contenuti più mirati e di qualità.

