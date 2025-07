Caldo estremo cassa integrazione con 35 °C | chi si ferma

Con l’arrivo di un caldo estremo che mette a dura prova lavoratori e imprese, l’Inps fornisce ora chiarimenti fondamentali sulla cassa integrazione. In attesa di nuove normative, è possibile sospendere le attività quando si registrano temperature superiori ai 35 °C, considerando anche la percezione del calore. Le misure adottate mirano a tutelare la salute e la sicurezza, garantendo un supporto adeguato in situazioni di emergenza climatica.

In attesa dell’introduzione di nuove norme in materia, l’ Inps ha diffuso importanti chiarimenti sulla possibilità di sospendere le attività lavorative, vista l’ondata di calore che sta investendo l’Italia. L’Istituto ha precisato che è possibile accedere alla cassa integrazione in presenza di temperature superiori ai 35 °C. Ciò tenendo conto anche del valore della temperatura percepita, che può risultare più elevata rispetto a quella reale. Le regole. Le indicazioni riguardano: sia i datori di lavoro che intendono richiedere il trattamento ordinario di integrazione salariale (Cigo);. sia coloro che possono beneficiare dell’assegno di integrazione salariale (Fis). 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Caldo estremo, cassa integrazione con 35 °C: chi si ferma

