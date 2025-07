LIVE Sonego-Basilashvili 6-1 1-1 Wimbledon 2025 in DIRETTA | primo set perfetto per l’azzurro

Il primo set di Sonego e Basilashvili a Wimbledon 2025 si apre con un ritmo incandescente, regalando emozioni in ogni punto. L'italiano dimostra sicurezza con un colpo impeccabile, mentre il georgiano risponde con profonditĂ e tenacia. La sfida si fa sempre piĂą avvincente, mantenendo gli appassionati con il fiato sospeso. Rimanete con noi per seguire aggiornamenti in tempo reale e vivere ogni attimo di questa battaglia sul centrale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Ancora un’ottima prima di Sonego. 15-15 Ottima prima dell’azzurro. 0-15 Risposta profondissima del georgiano, Sonego per poco non trova il campo con il colpo in contro balzo. 1-2 Gioco Basilashvili: prima ad uscire vincente. 40-15 Si ferma sul nastro il dritto dell’italiano. 30-15 Smorzata imperfetta di Sonego che è costretto a tornare indietro. L’azzurro cerca poi un complicato lob su cui Basilashvili chiude con lo smash. 15-15 Atterra in corridoio il rovescio del georgiano. 15-0 Servizio e dritto. 1-1 Gioco Sonego: ace, il quinto della partita per l’azzurro. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sonego-Basilashvili 6-1, 1-1, Wimbledon 2025 in DIRETTA: primo set perfetto per l’azzurro

